Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско подвел промежуточные итоги своей работы в клубе.

«Все, что вы напишете о моей деятельности, я приму. Восемь очков в семи матчах – это, безусловно, немного. Может, где-то мы заслуживали большего, можно было выигрывать у «Урала» или «Рубина», тогда очков было бы больше. Повторю, я здесь работаю семь недель. Из них полноценных рабочих – четыре недели, поскольку в дело вмешивались международные паузы.

В конце пресс-конференции благодарю вас за совместное сотрудничество, за поддержку в течение семи недель. За терпение, ведь я не говорю по-русски, а перевод занимает больше времени. Желаю хорошего Нового года и Рождества. Надеюсь, встретимся в следующем году. До скорых встреч! Если я буду еще в команде», — сказал Тедеско, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в матче 19-го тура российской премьер-лиги московский «Спартак» дома потерпел крупное поражение от «Ростова» со счетом 1:4.

После 19 матчей команда Валерия Карпина идет на третьем месте в турнирной таблице российской премьер-лиги с 34 очками. Подопечные Доменико Тедеско занимают десятую строчку с 22 баллами