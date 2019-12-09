В Москве состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и петербургским СКА.

Встреча, которая пройдет в «ВТБ Арене», начнется в 19:30 по московскому времени.

Отметим, команда Алексея Кудашова идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 50 очков после 36 матчей. Армейцы победили в десяти матчах подряд, последним из которых была игра против казанского «Ак Барса» (2:1).

Подопечные Владимира Крикунова идут на третьей позиции в таблице Западной конференции с 45 баллами после 36 матчей. Последнюю встречу динамовцы выиграли у ярославского «Локомотива» со счетом 4:0. В пяти последних играх бело-голубые победили три раза, уступив ЦСКА и «Ак Барсу».