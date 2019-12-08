Вратарь омского «Авангарда» Игорь Бобков поделился мнением о победе над «Ак Барсом» и новичке команды Эмиле Гарипове.

По словам Бобкова, сегодня команда вышла с новыми эмоциями, было много удалений, эмоции зашкаливали, где-то игроки их не контролировали.

Вратарь отметил, что главное – восстановиться, потому что завтра у «Авангарда» снова игра.

Бобков добавил, что с Гариповым он знаком уже очень давно.

«Когда у тебя титулованный напарник, это оказывает давление. Но мы тут делаем одно дело. Я всегда играю на полную. Если тренерский штаб посчитает, что он играет сильнее, то я приму это решение», — сказал Бобков, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» одержал разгромную победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 3:0.

Ранее омский «Авангард» объявил о подписании контракта с экс-голкипером «Ак Барса» Эмилем Гариповым. Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на один год.