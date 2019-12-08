Российские команды стали шестыми и седьмыми в Лиллехаммере, Карерра возглавил АЕК, «Авангард» обыграл «Ак Барс». Эти и другие события — в главных новостях дня.

Россиянки заняли шестое и седьмое место в лыжной эстафете в Лиллехаммере

Российские женские команды не смогли попасть в тройку призеров в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Россия выиграла мужскую эстафету на этапе КМ в Лиллехаммере, второе место — тоже у России

Российская сборная выиграла эстафетную гонку на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере, второе место — у еще одной российской сборной.

«Урал» обыграл «Крылья Советов» благодаря дублю Погребняка

В матче 19-го тура российской премьер-лиги самарские «Крылья Советов» дома потерпели поражение от екатеринбургского «Урала» со счетом 2:3.

Каррера официально стал тренером греческого АЕКа

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера официально назначен наставником греческого АЕКа.

«Сочи» сыграл вничью с «Рубином» на «Фиште»

В матче 19-го тура российской премьер-лиги «Сочи» дома сыграл вничью с казанским «Рубином» со счетом 1:1.

Норвегия выиграла женскую эстафету в Эстерсунде, Россия — пятая

В шведском Эстерсунде завершился первый этап Кубка мира по биатлону, в рамках которого состоялась женская эстафета 4×6 километров.

«Авангард» разгромил «Ак Барс», Широков оформил дубль

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» одержал разгромную победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 3:0.

«Сочи» назначил Федотова главным тренером

Бывший наставник «Оренбурга» Владимир Федотов стал главным тренером «Сочи».

«Ростов» разгромил «Спартак» в Москве

В матче 19-го тура российской премьер-лиги московский «Спартак» дома потерпел крупное поражение от «Ростова» со счетом 1:4.