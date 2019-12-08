В мате 19-го тура чемпионата Чехии пражская «Спарта» разгромила дома «Младу Болеслав» со счетом 5:2.

В составе хозяев по мячу забили Михал Сачек на 2-й минуте, Мартин Гашек на 8-й минуте, Гелор Канга на 54-й минуте и Бенжамин Теттех на 71-й минуте. Кроме того, мяч в свои ворота забил полузащитник «Млады» Михал Губинек на 80-й минуте.

У гостей отличиться удалось Лукашу Будински на 26-й минуте и Павлу Буче на 53-й минуте встречи.

Отметим, за две желтые карточки с поля был удален российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко. Первую карточку форвард сборной России получил на 68-й минуте, вторую — на 84-й минуте.

После 19 матчей пражская «Спарта» идет на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. У «Млады Болеслав» столько же баллов, команда занимает четвертую позицию.