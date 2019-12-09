Первый этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде не обошелся без российских скандалов. Бронза Матвея Елисеева стала единственным украшением двух шведских недель. Стоило только этапу закончиться – и пошел черт по бочкам.

О старте Кубка мира в Эстерсунде для россиян и Антона Бабикова в частности — в материале Nevasport.

Бабиков против всех

Антон Бабиков никогда не боялся критиковать руководство или организацию тех или иных этапов, пускай это были какие-то домашние гонки. Но делал это биатлонист всегда аккуратно, не позволяя себе фамильярных высказываний – что не позволяло избежать шумихи и разборок.

В начале 2018 года случился «майонезный» скандал: Бабиков рассказал прессе о том, как в Тюмени кормят во время гонок – и еще долго получал в прямом эфире нагоняй от Дмитрия Губерниева по поводу майонеза в салатах.

В начале прошлого сезона случился скандал с эстафетой: Бабикова вроде как вызвали помогать команде на этап Кубка мира в Хохфильцене, а спортсмен отказался от дальних переездов в пользу Кубка IBU. На деле оказалось, что Бабиков ни от чего не отказывался, а решение было тренерским, но Драчева в его обвинениях было уже не остановить.

Конфликт потихоньку стих, а Бабиков не только поучаствовал в гонках на Кубке мира, но и выиграл Кубок IBU, обеспечив себе квоту на этап в Эстерсунде. А вот уже здесь спортсмен зашел на новый круг ада.

И снова это гадкое слово — критерии

Итак, действующие победители Кубка IBU Виктория Сливко и Антон Бабиков отправляются на Кубок России, впустую пробегав в Эстерсунде индивидуальную квоту.

И тут следует открыть те самые принципы отбора на сайте СБР – ведь они распространяются не только на контрольные старты в Тюмени, но и на весь сезон:

3.4. Победители общего зачета Кубка IBU сезона 2018-2019 допускаются на первый этап КМ по личной квоте.

А что произошло бы с ними дальше – никто не понимает, ведь пункт очень краткий и касающийся всего одного этапа. По форме Сливко и ее затяжной болезни было видно, что спортсменка вряд ли сможет показать что-то в Эстерсунде. Спортсменка признала это и поедет выступать на Кубок России.

Бабиков же продемонстрировал неважную скорость, но хорошую стрельбу – это принесло ему место в топ-15 индивидуальной гонки и топ-25 в общем зачете (четвертый результат в сборной). Хорошо, ценится в сборной ход, но почему не отправить его на Кубок IBU? Мужская сборная в Шушене совсем не блистала.

«То, что он не останется на Кубке мира, было решено заранее», — сказал Сергей Белозеров, давя на плохой результат Бабикова в отборе.

То ли лыжи не едут, то ли я…

В этот момент из тени вышел башкирский тренер Бабикова Виктор Никитин и рассказал об очень странных делах на контрольных стартах. «Была договоренность, что всем лыжи мажут одним парафином и проверяют время съезда со спуска перед началом гонки. В первый день у Бабикова на спринте лыжи не ехали», — отметил тренер, добавив, что после гонки сравнить лыжи никому не дали. Возможно, тренер просто защищает своего спортсмена, а возможно, и нет — доверие к руководству СБР уже изрядно пошатнулось.

А если бы сейчас Бабиков показал результат в десятке, в шестерке или в тройке призеров? Тоже отправлять домой? Вкупе с предыдущими скандалами Бабикова выглядит это все как попытка выдавить неудобного спортсмена из сборной. И критерии стали в этом отличным помощником.

Писали эти критерии люди честные, но лишенные какого-либо гибкого и дальновидного подхода. Подчеркнем: гибкий подход не означает, что можно написать критерии и не выполнять их, но исходный текст представляет из себя жесткую лопату, которой мы копаем могилу нашим результатам.

После скандала в женской сборной с Екатериной Глазыриной и Ириной Старых тренеры не будут брать на себя ответственность за новый. «Дальнейшие планы по Антону Бабикову? Будем согласовывать с руководством», — слова старшего тренера мужчин Сергея Белозерова.

А что на женской половине?

«Главное – это стрельба», — говорит тренер женской сборной России Виталий Норицын. В вопросе лыжного хода все россиянки, окромя Мироновой, оказались не очень конкурентоспособными на данный момент. В такой ситуации на первый план вышла Лариса Куклина, которая и темп гонок выдерживала, и со стрельбой проблем имела не так много. Минус один промах – и быть победе в Эстерсунде!

Светлана Миронова пока радует ходом, но не радует стрельбой: поправки, сделанные в межсезонье, пока не видны. Тамара Воронина потихоньку акклиматизируется на международных стартах, как и Кристина Резцова. Екатерину Юрлову-Перхт в начале нового сезона не узнать — но и тренеры немного растеряны, ведь спортсменка готовилась к сезону самостоятельно.

Тем временем неплохо себя на Кубке России начинает показывать Евгения Павлова, подстегнутая плохими отборами в Тюмени.

Виталий Норицын не против возвращения Павловой в сборную в январе, однако согласно все тем же критериям, утвержденным СБР, взять в команду ее смогут только на Кубок IBU. Будут ли исправлены критерии в угоду здравому смыслу? Покажет только время.