Французский биатлонист Мартен Фуркад высказал мнение по поводу решения исполкома Всемирного антидопингового агентства по сборной России. Фуркад считает, что наказание для России должно быть суровым, но в то же время, чтобы российская команда осталась конкурентоспособной в зимних видах спорта.

«Думаю, Россию накажут. Надеюсь, это повлечёт за собой последствия. Я потерял пару медалей из-за неё. Наказание должно быть суровым, но в то же время важно, чтобы Россия осталась сильной в зимних видах спорта. Это важно. Россия должна выступать в биатлоне и должна быть представлена в спорте», — приводит слова француза NRK.

Фуркад также прокомментировал свое отношением к допингу и к ситуации вокруг российского допингового скандала:

«Все знают о моём отношении к допингу. Я не могу обманывать. Но я недоволен ситуацией. Однако Россия допустила много ошибок в прошлом. Олимпиада в Сочи стала поворотным моментом для меня. Ещё одним таким моментом стало то, что Россия не предоставила нужные данные. Нельзя поступить так и избежать наказания», — сказал Фуркад.

Мартен Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион по биатлону. Во время первого этапа Кубка мира 2019/20 в Эстерсунде выиграл мужскую индивидуальную гонку, поднявшись на первое место в общем зачете Кубка мира.