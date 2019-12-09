Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая прокомментировала выступление Александры Трусовой в финале Гран-при. Спортсменка заняла третье место, уступив своим соотечественницам Алене Косторной и Анне Щербаковой.

«Рисковала. Молодец. В произвольной покорился четверной флип, но вновь этот злосчастный четверной сальхов как камень преткновения», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме». Экс-спортсменка добавила, что до чемпионата России еще есть время, чтобы доработать всё, что было задумано, и натренировать тройной аксель.

Напомним, в короткой программе Трусова впервые попробовала исполнить тройной аксель, но упала. В произвольной она исполнила четверной флип, который раньше в женском катании не прыгал никто. Однако фигуристка не справилась с четверными сальховом и тулупом, из-за чего лишилась шансов на победу.