Российский боксёр Александр Поветкин опроверг слухи о конфликте с тренером Иваном Кирпой, сказав, что ни о каких конфликтах речи нет.

«У нас никакого конфликта нет, у нас всё хорошо. Не знаю, кто это разносит. Он в команде, продолжает тренировать», — сказал Поветкин в интервью РИА Новости.

Сотрудничество Ивана Кирпы и Алексанра Поветкина началось в 2013 году, после поражения боксёра в поединке с Владимиром Кличко.

В 2019 году Поветкин провёл 2 поединка: 31 августа единогласным решением судей Поветкин победил Хьюи Фьюри, а 7 декабря бой против Майкла Хантера победителя не выявил.