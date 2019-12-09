Туомас Саммельвуо. Фото: официальный сайт Кубка мира по волейболу

Туомас Саммельвуо. Фото: официальный сайт Кубка мира по волейболу

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно рассказал, почему не захотел работать в петербургском «Зените», который в итоге возглавил Туомас Саммельвуо.

Весной Алекно прилетал в Санкт-Петербург на переговоры, но, по словам тренера, заранее знал, что ответит отказом. Специалист признался, что не мог предать казанскую команду, с которой имел действующий контракт.

Туомас Саммельвуо, который занял пост главного тренера «Зенита», имел контракт с кемеровским «Кузбассом», с которым ранее выиграл Суперлигу.

«По Туомасу у меня вообще своя позиция. Но я оставлю ее при себе», – сказал Алекно, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, Саммельвуо также возглавляет сборную России по волейболу.