Петербургский «Зенит» на выезде сыграет с португальской «Бенфикой» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов. Игра будет проходить в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш» сегодня, 10 декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Команды представляют группу G, на данный момент «Зенит» идет на второй строчке, имея в своем активе 7 очков. Столько же очков и у французского «Лиона», который встретится с «РБ Лейпциг». Петербуржцы имеют преимущество лишь по дополнительным показателем.

«Бенфика» замыкает таблицу с четырьмя очками и тоже сохраняет шансы на выход из группы: если португальцы обыграют «Зенит», а «Лион» уступит «Лейпцигу», все три команды будут иметь одинаковое количество баллов.

Возглавляет таблицу группы «РБ Лейпциг», у которого 10 очков. Команда, которая займет третье место в группе, весной будет играть в плей-офф Лиги Европы.