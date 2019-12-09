Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова осталась недовольна судейством танцев на льду в финале Гран-при, который состоялся в Турине. Российские дуэта оказались вне тройки призеров: Александра Степанова и Иван Букин заняли четвертое место, Виктория Синицина и Никита Кацалпов — шестое.

Бестемьянова призвала спортсменов не обращать внимание на эту неудачу, так как им удалось добиться большого прогресса в нынешнем сезоне.

«Да, в Турине не получилось, где-то судьи недодали баллов, но все главные старты ещё впереди. Верю, что кто-то из них окажется на подиуме чемпионата мира», — заявила Бестемьянова, слова которой приводят «Известия».

Напомним, победителями финала Гран-при стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, также в тройку лидеров вошли две американские пары — Мэдисон Чок/Эван Бейтс и Мэдисон Хаббелл/Закари Донахью.