Сайт футбольной статистики WhoScored опубликовал рейтинг лучших игроков РПЛ первой половины сезона 2019/20.

Первую строчку рейтинга занимает нападающий «Зенита» — Артём Дзюба. На счету форварда 11 забитых мячей и 9 голевых передач. На втором месте находится форвард «Ростова» — Элдор Шомуродов, забивший за первую часть сезона 10 голов. Третью строчку рейтинга занял Александр Соболев, представляющий самарские «Крылья Советов».

Помимо Дзюбы в топ-10 рейтинга вошёл ещё один игрок «Зенита» — Сердар Азмун, отличившийся 7 раз в 18 сыгранных матчах. Также в десятку попали Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Евгений Луценко («Арсенал»), Максимилиан Филипп («Динамо»), Джордже Деспотович («Оренбург») и Алексей Ионов («Ростов»).

После сыгранных 19 туров в РПЛ лидирует санкт-петербургский «Зенит» (45 очков), на втором месте «Краснодар», отставая от лидера на 10 очков, «Ростов» — третий с 34 баллами.