Игроки, тренерский штаб и персонал петербургского «Зенита» отправились в Лиссабон, где проведут заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».

Об этом сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых» в «Твиттере» клуба.

Напомним, игра состоится завтра, 10 декабря, на стадионе «Эштадиу да Луш» в Португалии, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

На данный момент «Зенит» идет на второй строчке турнирной таблицы группы G, имея в своем активе 7 очков. «Бенфика» замыкает таблицу с 4 баллами.

Возглавляет квартет немецкий «РБ Лейпциг», в активе которого 10 очков. Третьим идет «Лион» — французы, как и «Зенит», имеют 7 баллов, но уступают по дополнительным показателям. Шансы на выход из группы имеют все четыре команды.