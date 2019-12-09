Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин высказал свое мнение по поводу назначения российской бригады VAR на матч Лиги чемпионов.

Слова Калошина цитирует портал РИА Новости. «В ближайший вторник состоится историческое событие, так как впервые на матче Лиги чемпионов УЕФА будет работать полноценная бригада VAR из России», — отметил Калошин, добавив, что ранее российский арбитр Виталий Мешков работал только ассистентом видеопомощника арбитра в Лиге чемпионов.

Калошин также заявил, что этот день станет важным для российского футбола в целом и для судейства — в частности.

Напомним, дортмундскую «Боруссию» и «Славию» в Лиге чемпионов рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, судьей VAR будет Виталий Мешков, судьей AVAR — Сергей Иванов. Матч состоится 10 декабря.