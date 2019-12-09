Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказался о предстоящем заседании Исполкома WADA по российскому вопросу. Слова Хованцева цитирует NRK.

По словам Хованцева, в напряжении находятся как тренеры, так и спортсмены сборной. «Никто из нашей молодой команды не выступал на Олимпиаде в Сочи», — отметил Хованцев. Напомним, WADA заподозрила Россию в манипуляциях данными московской лаборатории, пробы относились к периоду 2013-2015 гг.

Как заявил Хованцев, российские биатлонисты много раз сдавали допинг-тесты за последние несколько лет. «Будет несправедливо, если их «закроют», — заключил тренер.

Напомним, сегодня в Лозанне состоится заседание исполкома WADA, который примет решение по российскому вопросу. Согласно рекомендациям комитета по соответствию, Россию требуется отстранить от проведения международных соревнований на четыре года, также санкции могут коснуться российских спортсменов.