«Куньлунь» на выезде одержал вверх над «Амуром» со счётом 2:3, прервав тем самым пятиматчевую серию поражений от хабаровского клуба. В последний раз «Куньлунь» обыгрывал «тигров» в декабре 2018 года.

Дублем в составе китайского коллектива отметился нападающий Олли Палола, забросив шайбы на седьмой и 47 минутах, а Итан Уэрек дважды ему ассистировал. Ещё одна шайба на счету Райана Проула. В составе «Амура» шайбы на свой счёт записали Игорь Руденков и Гинек Зогорна. Голкипер хозяев Евгений Аликин сделал 44 сэйва, но для победы этого оказалось недостаточно.

«Амур» проигрывает третий матч кряду, находясь на предпоследнем месте в Восточной конференции. «Ред Стар» выиграли свой шестой матч из последних десяти и занимают 7 место Востока.