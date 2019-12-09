Лыжный уик-энд в Лиллехаммере принес болельщикам настоящий праздник: сначала Александр Большунов стал триумфатором скиатлона, затем сразу две российские команды поднялись на пьедестал почета в эстафете. Nevasport рассказывает, как российские лыжники обыграли норвежцев в Норвегии.

Большунов не оставил шансов Клэбо

На первом этапе Кубка мира Александр Большунов не добрался до медалей: боль в спине не позволила ему выступить в полную силу, поэтому и спринт, и разделка, и пасьют стали не самыми удачными. Но в Лиллехаммере всё сложилось куда лучше: Большунов не только выиграл скиатлон, но и не оставил шансов своему принципиальному сопернику норвежцу Йоханнесу Клэбо.

После того, как спортсмены преодолели первую часть дистанции и сменили лыжи на коньковые, норвежец Ханс Кристер Холунн рванул вперед, но Большунов не дрогнул и не стал тратить все силы на то, чтобы обогнать соперника. Позади пристроился еще один норвежец — Эмиль Иверсен, эта тройка и создала отрыв.

Иверсен долго держался наравне с лидерами гонки, но ближе к финишу его резервы закончились: он отстал и уже не был готов вмешаться в борьбу за победу. Большунов же чувствовал себя прекрасно: выскочив из-за спины Холлуна, он выиграл последнюю часть дистанции и первым пересек финишную черту.

Для Клэбо 30 км оказалось многовато: хоть в межсезонье он и начал работать с дистанционщиками, чтобы выигрывать не только в спринтах, побеждать в длинных гонках он пока не может. С точки зрения итогового расположения мест Клэбо не провалился — он стал четвертым, но отставание в финишном протоколе составило почти минуту.

Наталья Непряева, которая на этапе в Руке принесла России бронзу, в этот раз осталась без медалей. В скиатлоне она стала лишь одиннадцатой, потеряв много времени на смене лыж. Непряева ушла на вторую часть дистанции, отставая от лидеров, и уже не смогла нагнать их до финиша.

«Очень плохо прошла вторую половину классической дистанции и был небольшой, скажем так, конфуз на переодевании. Из-за этого я потеряла контакт с основной группой«, — объяснила спортсменка.

Россия может побеждать и без Большунова. У нас золото и серебро в эстафете

На второй день этапа состоялись две эстафеты. В женской команде состав в этом сезоне не самый сильный: сразу четыре спортсменки не выступают из-за беременности, поэтому рассчитывать, по большому счету, можно лишь на Непряеву.

Тем не менее, на старт вышли две российские команды: в одной вместе с Непряевой бежали Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская и Лидия Дуркина, во второй — Анна Жеребятьева, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Диана Головань. Спортсменки заняли шестое и седьмое места соответственно.

Мужчины, вышедшие на старт, оказались готовы компенсировать эстафетное безмедалье. Александр Большунов, сосредоточенный на своей позиции в общем зачете Кубка мира, гонку не бежал — сохранить физическую форму сейчас гораздо важнее. Не должен был бежать и Сергей Устюгов, но произошел форс-мажор: Артем Мальцев отравился рыбой и не смог принять участия в гонке.

«Норвежская рыба была очень вкусная на ужин, и мой белый друг был со мной всю ночь рядышком. Поэтому я не стартую», — объяснил спортсмен. Для Устюгова необходимость бежать стала неожиданностью, но времени для правильного настроя хватило, и лыжник вышел на старт в полной готовности.

Как и в женской эстафете, на гонку вышли две команды: Андрей Ларьков, Илья Семиков, Денис Спицов и Андрей Мельниченко — в первой, Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин — во второй.

Судьба медалей решалась на последнем, четвертом этапе. Мельниченко и Устюгов решили не оставлять борьбу на финишный коридор и рванули вперед, у норвежцев же бежали Вебьорн Туртвейт и Финн Хоген Крог, не выдержавшие ритма.

Сначала лидером шел Устюгов, затем Мельниченко дал ему передохнуть и выбрался вперед — это позволило россиянам сохранить свои позиции до самого финиша. Стоит отметить, что за норвежцев не бежали ни Иверсен, ни Клэбо, однако радость победы от этого не стала меньше.

В конце недели лыжники отправятся в швейцарский Давос, где их будут ждать коньковые спринты и разделки.