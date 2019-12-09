Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказал свое мнение по поводу выступления фигуристки Алина Загитовой в финале серии Гран-при в Турине.

Траньков отметил, что по его мнению Загитова не выглядела тяжелой на льду. По словам Транькова, все взрослеют и это нормально, а Алина Загитова сейчас находится в прекрасной форме.

«У меня мурашки пошли от её короткой программы. А довести до мурашек Максима Транькова могут далеко не все, уж поверьте», — заключил Траньков.

Напомним, Алина Загитова неудачно выступила в финале серии Гран-при по фигурному катанию в Турине, она заняла шестое место, провалив произвольную программу. С показательных выступлений Загитова снялась, поскольку получила травму в прокате.