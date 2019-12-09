Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал работу судей, в особенности на матче «Краснодар» — ЦСКА. По словам капитана армейцев, судейство в этом году хуже, чем когда-либо, добавив, что совершенно непонятно, как судейская команда трактует игровые моменты.

«Если честно, я за свою карьеру видел многое, но такого судейства, как в этом году, припомнить не могу. По каким правилам работают судьи, как они трактуют эпизоды? Нам жёлтые и красные дают без разбора, а соперникам за те же нарушения вообще не свистят», — сказал Акинфеев в интервью «Чемпионату».

Также Акинфеев сказал, что даже несмотря на введение VAR судейство объективней не стало:

«Арбитры пять минут смотрят VAR и просто не видят этого эпизода, или не хотят его видеть. Повторюсь, в своей жизни я провёл много матчей и сталкивался с разными ситуациями, но то, что происходит с судейством в чемпионате России сейчас, меня неприятно удивляет», — добавил Акинфеев.

Напомним, матч 19 тура РПЛ между «Краснодара» и ЦСКА прошёл на территории «быков» 7 декабря. Матч победителя не выявил, закончившись вничью — 1:1.