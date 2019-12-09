Российская фигуристка Алена Косторная высказала мнение об исполнении тройного акселя в текущем сезоне и усложнении прыжкового контента.

В интервью пресс-службе ФФККР Алена Косторная заявила о том, что исполнение такого контента уже воспринимается как должное. «Не новый элемент, я должна его делать. Один раз сделала — обратно дороги нет», — сказала фигуристка.

В будущем Косторная планирует усложнять программы, однако пока неизвестно, когда можно будет увидеть новый элемент ультра-си в исполнении фигуристки.

«Я думаю, что нужно двигаться дальше и учить четверные прыжки, но пока не могу сказать — что будет и когда», — заключила спортсменка.

Напомним, Алена Косторная выиграла финал Гран-при в Турине, побив мировой рекорд по сумме баллов за две программы.