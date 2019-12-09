Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о самом запоминающемся моменте с финала Гран-при в Турине.

«Юдзуру разрешил нам посмотреть свои игрушки и выбрать что-то, что нам нравится», — сказала фигуристка в интервью пресс-службе ФФККР, отметив, что она с коллегами рылась в больших черных мешках с игрушками двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю.

«У меня застревали ноги, не могла вылезти из этих медвежат», — сказала Косторная, отметив, что они нашли четыре салфетницы. «Можно сказать, продуктивно полазили по мешкам», — заключила фигуристка.

Напомним, Алена Косторная стала победительницей финала серии Гран-при по фигурному катанию в Турине, она побила мировой рекорд по сумме баллов за две программы и по баллам за короткую программу.