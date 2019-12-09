Санкции, наложенные на российских спортсменов исполкомом ВАДА, отразятся и на российской сборной по футболу на чемпионате мира в 2022 году, пишет в понедельник BBC. Если сборная России по футболу в случае успешного результата по итогам квалификационных раундов выйдет в основной этап мундиаля, то спортсмены будут лишены государственной символики и гимна. На ближайшем чемпионате Европы данные изменения не коснуться.

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что данные санкции не коснуться футбола, но он ошибся:

«На эту тему надо рассуждать аккуратно, но я твёрдо убеждён, что футбола эти запреты не коснутся. А на чемпионате Европы по футболу мы точно выступим под своим флагом», — сообщает слова Колоскова «Чемпионат».

В понедельник, 9 декабря, исполнительный комитет ВАДА выдвинул санкции в отношении российских спортсменов, согласно которым, сборная России в течении 4 лет не сможет принимать участие в крупных международных соревнованиях. А «чистые» спортсмены из России не смогут выступать под символикой Российской Федерации.