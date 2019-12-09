Тарасова считает, что спортивные чиновники России позорят Путина

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о решении исполкома WADA по российскому вопросу.

Слова Тарасовой цитирует портал Sport24. «Сколько можно к одному и тому же возвращаться?», — выразила негодование Тарасова. По мнению эксперта, сейчас в России есть достойные люди, которые могут быть руководителями, а пока люди переходят с места на место и тасуется одна и та же колода.

«Я считаю, что эти руководители, которые были назначены до этого, они позорят Путина!», — сказала тренер, добавив, что такие руководители имеют дело с живыми людьми — спортсменами, талантами, которые прославляют Россию.