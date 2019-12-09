Российская легкоатлетка Мария Ласицкене отреагировала на решение Всемирного антидопингового агентства WADA отстранить российских спортсменов от соревнований на четыре года.

В своем «Инстаграме» Ласицкене отметила, что не сомневалась в таком исходе и не верила рассказам о том, что все закончится хорошо.

«Произошедшее — позор. Дальнейшие планы? Бороться за себя и выступать. Менять гражданство я никогда не собиралась, не планирую этого делать и сейчас», — сказала прыгунья в высоту, отметив, что будет доказывать в секторе тот факт, что российские спортсмены живы, хоть и в нейтральном статусе.

Также Ласицкене добавила, что ее смущает одиночество атлетов в борьбе за справедливость.

«Руководители нашего спорта все это время защищают нас только на словах», — заключила легкоатлетка.

Напомним, исполком WADA принял решение отстранить Россию от мирового спорта на четыре года.