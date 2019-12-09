Сборная России сыграет с Черногорией в рамках чемпионата мира по гандболу среди женских команд. Матч будет проходить в японском Кумамото сегодня, 10 декабря, и начнется в 9:00 по московскому времени.

Команды встретятся в рамках второго группового этапа турнира. Россиянки начали выступление в этом раунде соревнований с победы, обыграв сборную Румынии со счетом 27:18.

Напомним, на первом групповом этапе Россия стала лидером группы D, выиграв все пять матчей: на старте чемпионата подопечные Амброса Мартина оказались сильнее китаянок, затем обыграли Аргентину, Конго и Японию, а напоследок выиграли у Швеции, которая шла без поражений.

На втором групповом этапе, помимо Черногории, сборной России предстоит сыграть с Испанией.