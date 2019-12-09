Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о состоянии фигуриста Андрея Лазукина после длительного перерыва из-за травмы.

«У Андрея Лазукина здоровье чуть лучше. Он сегодня начал даже делать прыжки. Возобновил подготовку после практически месячного перерыва», — сообщил Алексей Мишин в разговоре с корреспондентом Nevasport.

Напомним, из-за проблем с коленом Андрею Лазукину пришлось сняться с турнира Golden Spin в Загребе. В этом турнире серии ISU Challenger приняли участие две другие ученицы Мишина — Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева.

В текущем сезоне Лазукин принимал участие в серии Гран-при, однако не сумел пробиться в финал. Россиянин занял восьмое место на этапе Skate Canada, затем стал десятым на SHISEIDO Cup of China.