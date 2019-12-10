Тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес поделился ожиданиями от поединка своего подопечного против Тони Фергюсона.

По словам Мендеса, Хабиб и Фергюсон могли подраться уже четыре раза, и о страхе тут речи не идёт.

«Оба парня ни черта не боятся. Поэтому никто из них не сломается. Вопрос в том, кто победит. И если вы думаете, что я, будучи тренером Хабиба, верю, что Тони можно сломать, — нет. Этого парня сломать нельзя. Хотя никто не говорит, что его нельзя побить», — сказал Мендес, слова которого приводит YouTube-канал AKA Fight News.

В данный момент Нурмагомедов готовится к очередной защите чемпионского пояса. 18 апреля 2020 года россиянин встретится с американцем Тони Фергюсоном, бой будет проходить в Нью-Йорке.

По мнению Фергюсона, Нурмагомедов обязательно будет нервничать во время поединка и допустит ошибку, которой американец воспользуется.

На сегодняшний день 31-летний Нурмагомедов провёл 28 боёв в MMA, не потерпев ни одного поражения, Фергюсон в 28 встречах одержал 25 побед.