Отмечается, что в документе учитывается не только выручка от реализации абонементов и билетов на матчи чемпионата страны без учета команд, покинувших РПЛ по итогам сезона, но и продажа билетов на игры Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка России.

Кроме того, сообщается, что 45,7 процентов от общей суммы приходятся на разовые билеты на матчи чемпионата, 27,2 процентов — на абонементы, а 13,1 процент — на встречи Лиги чемпионов.