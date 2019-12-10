Стало известно, сколько в сезоне-2018/19 заработали клубы российской премьер-лиги на продаже билетов и абонементов.Как сообщается на третьем ежегодном «Комплексном исследовании экономики российского футбола», подготовленном РПЛ с компанией PwC, доходы клубов составили 3,28 миллиардов рублей.
Отмечается, что в документе учитывается не только выручка от реализации абонементов и билетов на матчи чемпионата страны без учета команд, покинувших РПЛ по итогам сезона, но и продажа билетов на игры Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка России.
Кроме того, сообщается, что 45,7 процентов от общей суммы приходятся на разовые билеты на матчи чемпионата, 27,2 процентов — на абонементы, а 13,1 процент — на встречи Лиги чемпионов.
Отметим, в сезоне-2016/17 прибыль клубов за билеты составляла 1,955 миллиардов рублей, а в сезоне-2017/18 — 3,023 миллиарда.
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