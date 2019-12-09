Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал отстранение России от участия в крупных спортивных соревнованиях на четыре года.

Специалист отметил, то IBU будет разбираться в деталях принятого решение, чтобы понять, как воспринять позицию WADA.

«Сейчас мы будем наблюдать за тем, как Россия поведет себя в сложившейся ситуации, будет ли оспаривать решение в CAS, как будет справляться с отстранением. IBU будет придерживаться решения WADA», – заявил Далин, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее, до оглашения позиции WADA, Далин заявлял, что IBU хочет видеть Россию частью биатлонной семьи.

Напомним, сегодня, 9 декабря, WADA приняло решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях — Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира — на четыре года. «Чистые» российские спортсмены смогут соревноваться в нейтральном статусе — без национальных флага и гимна.