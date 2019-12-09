Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин оценил вероятность недопуска сборной России на чемпионат мира по футболу 2022 года.

По словам Сорокина, ФИФА напрямую взаимодействует с WADA, и на данный момент Международная федерация футбола является подписантом кодекса WADA.

«Последует ли отстранение сборной России в связи с вердиктом WADA? Это решение и станет результатом взаимодействия двух организаций. Не могу на данный момент сказать, есть ли риск недопуска российской сборной до чемпионата мира — 2022 и насколько он велик. Для начала мы должны получить реакцию от ФИФА», — сказал Сорокин, слова которого приводит «Газета».

Напомним, в понедельник, 9 декабря, исполнительный комитет ВАДА выдвинул санкции в отношении российских спортсменов, согласно которым сборная России в течении четырех лет не сможет принимать участие в крупных международных соревнованиях. «Чистые» спортсмены из России не смогут выступать под символикой Российской Федерации.