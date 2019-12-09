Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение WADA отстранить Россию от крупных международных соревнований. Он выразил возмущение тем, что данные московской антидопинговой лаборатории подверглись изменениям.

«А вот у меня вопрос! Не к иностранным проклятым буржуинам, а к нашим деятелям спортивно-хакерских наук? Мы в Московскую лабу влезали? Если да, то зачем? Что за крепкие профессионалы чистили? Чистильщики ботинок чтоле? Вот и накрыло нас медным тазом с гуталином…», — написал Губерниев у себя на канале в Телеграме.

Напомним, сегодня, 9 декабря, стало известно, что Россия будет отстранена от соревнований на четыре года. Речь идет о турнирах, попадающих в категорию «Major Events» — Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира. Спортсмены, не имеющие допингового прошлого, смогут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, без флага и гимна. Чемпионат Европы по футболу и финал Лиги чемпионов пройдут в России, как и было запланировано ранее.