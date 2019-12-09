Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил игру команды в матче с «Ростовом» (1:4) в 19-м туре чемпионата России.

«Спартак» играл в допотопный футбол. В отличие от «Ростова», у него нет построенной игры», — заявил Ловчев, слова которого приводит «Светский спорт».Эксперт подчеркнул, что ростовчанам удалось задавить соперников прессингом и не дать провести ни одной быстрой атаки.

«У красно-белых нет поставленной игры, команда разрознена, а футболисты индивидуально играют слабо», — уверен Ловчев. Специалист добавил, что «Спартак» показал худшую игру за последнее время.

«Главным итогом 2019 года для «Спартака» стало признание, что внутриклубная работа со сменой тренера, кадровой революцией и всем прочим привела к тому, что сегодня команда может просто вылететь из РПЛ», — заявил Ловчев.

Напомним, «Спартак» ушел на зимний перерыв, находясь на 10-й строчке чемпионата России с 22 очками после 19 матчей. После отставки Олега Кононова команду возглавляет Доменико Тедеско.