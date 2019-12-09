Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал слова главы РУСАДА Юрия Гануса, который призвал сместить руководство министерства.

По словам Колобкова, для работы РУСАДА Министерство спорта создало все условия, и у Гануса есть все полномочия работать и проводить расследования вместе с правоохранительными органами.

Колобков отметил, что глава РУСАДА имеет огромный объем обязанностей, он должен их выполнять, в том числе расследовать непосредственно нарушения, но о его деятельности Колобков узнает только из прессы.

«Он любит давать оценки всем. Недавно я слушал его интервью о легкой атлетике, где он вмешивался в общественные организации и призывал к отставке руководителей, Борзаковского. На каком основании?! Его задача — найти доказательства и предъявить их. Дальше решать будет Федерация. Кроме голословных обвинений ничего нет. Я готов к взаимодействию, много раз приглашал его. Но не всегда он приезжает», — сказал Колобков, слова которого приводит Sport24.