Это фото с трибуны Црвены Звезды, болельщики которой, также как и болельщики клубов РПЛ поддержали необоснованные задержания в Питере болельщиков Спартака в рамках матча Зенит-Спартак. Если человек не нарушает закон, его не имеют права задерживать только потому, что он приехал на выезд в Питер и болеет за Спартак. Решать проблемы силовыми методами не стоит. Это крайне не верно и производит только агрессию. В этой ситуации удивляет сплочение болельщиков из других клубов, АБСОЛЮТНО МИРНОЕ ! Я всегда знал, что сплочение фанатов футбола на космическом уровне, но на столько … Не предполагал ! Это очень круто ! #ФанатНЕпреступник #СпартакМосква #силавединстве . И не забывайте, футбол — это прежде всего игра, да в футболе большие деньги, ставки, эмоции, страсти, да — это целая вселенная, но это в первую очередь игра. Искренне хочу, чтобы конфликтов было всё меньше, а радость от футбола, боления, фанатения всё больше. Всем мир !