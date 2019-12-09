Российский актер Александр Петров поделился мнением об акции футбольных фанатов, которую те устроили после задержаний болельщиков «Спартака» в Петербурге.

По словам Петрова, если человек не нарушает закон, его не имеют права задерживать только потому, что он приехал на выезд в Петербург и болеет за «Спартак». Актер отметил, что решать проблемы силовыми методами не стоит, это крайне неверно и производит только агрессию. В этой ситуации Петрова удивляет сплочение болельщиков из других клубов.

«Я всегда знал, что сплочение фанатов футбола на космическом уровне, но настолько … Не предполагал! Это очень круто!» — написал Петров в своем Instagram, прикрепив фотографию болельщиков сербской «Црвены Звезды», которые также поддержали акцию «Фанат — не преступник».

Напомним, инцидент начался с оскорблений фанатами «Спартака» Артема Дзюбы, после чего в день матча «Зенит» — «Спартак» полиция начала массово задерживать болельщиков красно-белых в Петербурге.