Глава отдела расследований Всемирного антидопингового агентства Гюнтер Юнгер рассказал, что Россия должна будет возместить расходы организации в размере около двух миллионов долларов.

По словам Юнгера, России необходимо покрыть все расходы, связанные с расследованием и криминалистическим анализом. Он отметил, что точную сумму можно будет назвать после окончания дела.

«Сейчас мы приближаемся к сумме в два миллиона долларов», — сказал Юнгер, слова которого приводит Sport24.

Отметим, россияне обязаны оплатить все расходы WADA с января 2019 года, а также штраф в размере 100 тысяч долларов.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, исполнительный комитет ВАДА выдвинул санкции в отношении российских спортсменов, согласно которым сборная России в течении четырех лет не сможет принимать участие в крупных международных соревнованиях. «Чистые» спортсмены из России не смогут выступать под символикой Российской Федерации.