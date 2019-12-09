Завершилось голосование представителей СМИ, по результатам которого определились 12 участников Матча Звезд КХЛ 2020 года.
В состав дивизиона Боброва выбраны вратарь СКА Александр Самонов, защитник «Йокерита» Микко Лехтонен и нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин.
За дивизион Тарасова сыграют голкипер ЦСКА Илья Сорокин защитник «Торпедо» Чей Геноуэй и нападающий ЦСКА Кирилл Капризов.
В дивизион Харламова вошли вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж, защитник «Сибири» Юрки Йокипакка и нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин.
В дивизионе Чернышева сыграют вратарь «Авангарда» Игорь Бобков, защитник «Барыса» Даррен Дитц и нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников.
Ранее Континентальная хоккейная лига опубликовала по три хоккеиста из каждого дивизиона, выбранных голосованием болельщиков на Матч звезд КХЛ 2020 года.
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