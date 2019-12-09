Тренерский штаб петербургского СКА во главе с Алексеем Кудашовым огласил состав команды на матч против московского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

Место в воротах армейцев займет Александр Самонов, запасным вратарем будет Магнус Хелльберг.

Первое звено: Александр Барабанов — Йори Лехтеря — Сергей Плотников, Антон Белов — Динар Хафизуллин.

Второе звено: Дмитрий Кагарлицкий — Йоонас Кемпайнен — Наиль Якупов, Ярослав Дыбленко — Данила Галенюк.

Третье звено: Андрей Кузьменко — Ярно Коскиранта — Антон Бурдасов, Василий Токранов — Игорь Ожиганов.

Четвертое звено: Кирилл Марченко — Илья Каблуков — Евгений Кетов — Владимир Ткачев, Артем Земченок

Напомним, матч состоится сегодня, 9 декабря, и начнется в 19:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.