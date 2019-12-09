Руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный высказался по поводу реакции на его слова со стороны футбольных фанатов.

По словам Запашного, журналисты, которые взяли у него комментарий, извинились перед ним за то, что не согласовали то интервью, и за то, что очень многое было вырвано из контекста, а сам комментарий был опубликован «в очень кривом формате».

Дрессировщик отметил, что больше всего его расстроило другое: «люди, которые тиражируют дерьмо».

«Вы разговариваете с 43-летним взрослым человеком. Мне же не 15 лет! Неужели вы правда можете поверить в то, что Запашному нечего делать и он призывает крушить людям головы? Это что, форма развлечения? Забава такая? Как можно изначально в такое поверить! Это всё равно что обвинять в кровожадности человека, который выступает за смертную казнь насильника, который надругался над маленькой девочкой. Такая же ересь!» — сказал Запашный, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, ранее Эдгард Запашный заявил, что надо «крошить» фанатов, скандирующих на стадионах нецензурные кричалки.