9 декабря исполком WADA единогласно принял рекомендации Комитета по соответствию отстранить Россию от крупных международных соревнований на четыре года. Рассказываем, что будет с нашим спортом в ближайшие четыре года.

По итогам решения Россия лишается права участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх в ближайшие четыре года. WADA отказывает россиянам в флаге и гимне, но допускает участие наших «чистых» спортсменов под нейтральным флагом. В то же время антидопинговое агентство требует отказаться от формулировки «Олимпийский атлет из России», чтобы это не говорило о принадлежности к стране. Претендовать на проведение Олимпиад Россия не сможет вплоть до 2034 года, а еще нам придется заплатить гигантские деньги, чтобы возместить WADA затраты на расследование.

Помимо олимпийских соревнований, WADA требует отстранить Россию от чемпионатов мира. Таким образом, Россия может пропустить чемпионаты мира по хоккею. Кроме того, под угрозой отмены находятся ЧМ-2023 в Петербурге и МЧМ-2023 в Омске и Новосибирске.

Также Россия может пролететь мимо чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре и чемпионата мира по пляжному футболу в России — здесь все зависит от решения ФИФА.

То же касается чемпионата мира по волейболу в России в 2022 году и чемпионата мира по водным видам спорта в Казани. В этих случаях нужно ждать решение FIVB и FINA.

Решение WADA точно не касается всех чемпионатов Европы, в том числе Евро-2020, одним из хозяев которого является Санкт-Петербург. Финал Лиги чемпионов-2021 также состоится в Петербурге, и это не подлежит изменениям. Кроме того, этапы Кубка мира и Гран-при пройдут при участии российских спортсменов. Все эти соревнования являются региональными и неподвластны WADA.

В ФИФА пока дали не самый развернутый комментарий по этому вопросу, а президент ИИХФ Рене Фазель ответил, что не будет торопиться с решением и подождет решения Спортивного арбитражного суда. Более того, в ИИХФ заявили, что перенести чемпионаты мира из России технически невозможно.

Решение WADA вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS), если таковая будет подана. Россия наверняка подаст апелляцию, решение об этом примет Наблюдательный совет РУСАДА 19 декабря. Это независимый коллегиальный орган, в состав которого входят семь человек. Председателем совета является Александр Ивлев. Если Набсовет согласится обжаловать решение WADA, заинтересованными сторонами процесса в суде будут выступать ОКР и ПКР. Кроме того, оспорить решение могут МОК и МПК на предмет участия в Олимпиаде и Паралимпиаде, а также международные спортивные федерации на предмет участия спортсменов в крупных турнирах, а также проведения соревнований на территории России.

Апелляции в CAS редко проходят успешно, и вряд ли данный случай станет одним из немногих. Последним шансом может стать обращение в Федеральный суд Швейцарии, но и это вряд ли станет для нас спасением — решение WADA все равно вступит в силу, если CAS отклонит апелляцию.