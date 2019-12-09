Бывший футболист сборной России Александр Самедов прокомментировал отстранение России от крупных международных турниров на четыре года.

По словам Самедова, ему кажется, что это какой-то розыгрыш. Футболисту до сих пор не верится, что такое может быть с нашими спортсменами.

«Я сам в шоке, что наша сборная в итоге может оказаться без гимна и флага на чемпионате мира. Я даже себе представить это не могу. Надеюсь, что все хорошо будет, что здравый смысл восторжествует. Хотя говорят, шансов мало. Я просто не понимаю, как выходить и играть за сборную без гимна России. Не только футбол попал под горячую руку, но и весь наш спорт», — сказал Самедов, слова которого приводит Sport24.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, исполнительный комитет ВАДА выдвинул санкции в отношении российских спортсменов, согласно которым сборная России в течение четырех лет не сможет принимать участие в крупных международных соревнованиях. «Чистые» спортсмены из России не смогут выступать под символикой Российской Федерации.