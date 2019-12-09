Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал выступления своей команды.

«Мне по барабану, на каком мы месте в таблице. Сейчас мы на третьем месте, завтра можем быть на пятом», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Тренер также отметил, что он пока не рассматривает «Ростов» в чемпионской гонке, как и в лигочемпионской.

«Да, мы этого хотим, да, мы находимся там, где находимся, вопреки всему», — добавил Карпин.

Напомним, в матче 19-го тура российской премьер-лиги московский «Спартак» дома потерпел крупное поражение от «Ростова» со счетом 1:4.

После 19 матчей команда Валерия Карпина идет на третьем месте в турнирной таблице российской премьер-лиги с 34 очками. Столько же баллов у ЦСКА и «Локомотива», но московские клубы располагаются ниже за счет дополнительных показателей.