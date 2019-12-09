Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа рассказал о желании провести поединок против Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.

«Я не чемпион мира по бегу. Я дерусь с лучшими боксёрами мира. Мне бы хотелось сразиться с Уайлдером и Фьюри. Если они хотят того же, они знают, где меня найти. Уверен, что смогу с ними справиться. Могу показывать разнообразный бокс», — заявил Джошуа, слова которого приводит BoxingScene.

Напомним, британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа победил американца Энди Руиса в поединке-реванше и вернул себе чемпионские титулы по версии четырех федераций.

Бой прошел в Саудовской Аравии, боксеры выстояли все 12 раундов, после чего победитель был определен судейским решением — 118:110, 118:110, 119:109 в пользу Джошуа. На протяжении всего боя британец действовал очень подвижно и бегал от Руиса, изредка нанося удары. Руис признался после боя, что проиграл, поскольку набрал слишком большой вес — он оказался на 21 килограмм тяжелее Джошуа.