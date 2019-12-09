Защитник петербургского «Зенита» Йордан Осорио поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Бенфики».

По словам Осорио, для «Зенита» предстоящая встреча почти как дерби — самая важная игра в Лиге чемпионов. Защитник отметил, что прекрасно помнит это ощущение, когда как игрок «Порту» он выходил на матч с «Бенфикой». Игрок считает, что это похоже на матчи «Зенита» со «Спартаком», и такие воспоминания добавят ему сил во вторник.

Осорио добавил, что в последнее время «Зенит» показывает содержательную игру, а сам он в прекрасной форме, и матч против «Динамо» просто добавил тонуса.

«Все очевидно — в Лиге чемпионов более серьезные соперники. Требуется организованная игра в обороне, защиту нужно укреплять, в том числе и количественно. У меня появляется шанс проявить себя. Мне интересно выходить на поле в Лиге чемпионов. Не имею ничего против того, чтобы играть там даже чаще, чем в чемпионате России. Но если мне дадут шанс в премьер-лиге или в Кубке — постараюсь воспользоваться им тоже», — сказал Осорио, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, петербургский «Зенит» на выезде сыграет с португальской «Бенфикой» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов. Игра будет проходить в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш» 10 декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.