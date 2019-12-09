В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ петербургский «Зенит» дома потерпел поражение от подмосковных «Химок» со счетом 101:108 (18:33, 26:22, 34:22, 23:31).

Наилучшую результативность в матче продемонстрировал защитник «Химок» Алексей Швед, который оформил дабл-дабл — 30 очков и 13 передач. У петербуржцев 23 балла набрал форвард Тим Абромайтис. Также дабл-дабл на счету другого игрока сине-бело-голубых, Алекса Ренфро, он набрал 17 очков и сделал десять передач.

На данный момент «Зенит» располагается на восьмом месте турнирной таблицы Единой лиги ВТБ, команда Джоана Плазы одержала четыре победы в десяти матчах. «Химки» лидируют в таблице — подмосковный клуб выиграл десять из десяти встреч.

Следующий матч «Зенит» проведет 13 декабря против мюнхенской «Баварии» на выезде в рамках Евролиги. «Химки» днем ранее примут берлинскую «Альбу».