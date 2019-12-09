В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» потерпел поражение от казахстанского «Барыса» со счетом 2:3.

В составе омичей по шайбе забросили Кирилл Семенов с передач Алексея Бондарева и Роба Клинкхаммера на 7-й минуте и Семен Кошелев с передач Сергея Шумакова и Егора Мартынова на 11-й минуте.

У «Барыса» отличились Роман Старченког с передач Аркадия Шестакова и Алексея Маклюкова на 32-й минуте, Корбан Найт в большинстве с передачи Даррена Дица на 58-й минуте и Никита Михайлис в большинстве на последней минуте встречи.

После 38 матчей команда Боба Хартли идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 50 очков. Подопечные Андрея Скабелки после 35 игр занимают третью строчку на востоке с 46 баллами.