В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА на выезде по буллитам обыграл московское «Динамо» со счетом 3:2.

В составе армейцев по шайбе забросили Дмитрий Кагарлицкий в большинстве с передачи Андрея Кузьменко на 31-й минуте и Наиль Якупов в большинстве с передачи Кагарлицкого на 43-й минуте.

У хозяев отличились Ивна Игумнов с передач Максима Афиногенова и Андрея Миронова на 7-й минуте и Андрей Алексеев с передач Дмитрия Моисеева и Дмитрия Огурцвоа на 49-й минуте встречи.

Победный буллит забросил форвард СКА Евгений Кетов.

После 37 матчей команда Алексея Кудашова идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 51 очко. Подопечные Владимира Крикунова занимают третье место на Западе с 46 баллами.