Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча против «Бенфики».

По словам Семака, «Бенфика» – одна из самых титулованных команд не только в Португалии, но и в Европе. Тренер отметил, что у «Зенита» перед матчем есть дисквалифицированные и травмированные: Дриусси и Жирков не сыграют, Ракицкий и Кузяев дисквалифицированы, примкнул к ним также Прохин.

«Понятно, что ничья более выгодна нам, чем «Бенфике». Нам надо концентрироваться на своей игре, а не следить за ситуацией в Лейпциге. Это главная задача, а там посмотрим, нужно ли будет отвлекаться или нет. Я не верю, что «РБ Лейпциг» может расслабиться, поскольку уже вышел в 1/8 финала. Им важно выйти с первого места, не со второго. Все футболисты выходят на поле побеждать. Плюс есть бонусы за победу», — сказал Семак, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, петербургский «Зенит» на выезде сыграет с португальской «Бенфикой» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов. Игра будет проходить в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш» 10 декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.