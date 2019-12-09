Бывший наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо может стать новым главным тренером «Наполи».

Об этом сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио. По информации источника, специалист уже согласовал с «Наполи» контракт сроком на полтора года. Отмечается, что Гаттузо займет место Карло Анчелотти вне зависимости от того, выйдут ли неаполитанцы в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что выход «Наполи» в 1/8 финала ЛЧ может спасти Анчелотти от увольнения, но руководство точно решило расстаться с тренером. В чемпионате Италии партенопейцы занимают седьмое место, имея в активе 21 очко. «Наполи» уже почти два месяца не выигрывал в чемпионате: последняя победа датирована 19 октября, когда команда обыграла «Верону».