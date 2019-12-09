Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от матча против «Бенфики».

По словам Сантоса, он ждет победы «Зенита». Игрок отметил, в команде знают, что будет тяжело на их поле, но «Зенит» спокоен и уверен, важно играть интенсивно.

«Да, у меня недавно родилась дочь, но я сюда приехал полностью сконцентрированным. Стараюсь работать, чтобы выигрывать. Реализовать мечту — добраться до финала и победить, хотя понимаю, что это тяжело», — сказал Дуглас Сантос, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, петербургский «Зенит» на выезде сыграет с португальской «Бенфикой» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов. Игра будет проходить в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луш» 10 декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.